大法官人事審查》立委邱志偉：別當衙門官爺來做

2019-06-27 09:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市立委邱志偉今透過臉書指出，立法院臨時會今天將行使大法官提名人的同意權，想藉此提出個人對4位大法官被提名人的期許，希望能以虛懷若谷態度面對人民對司法的質疑，不要把大法官當成衙門官爺來做！

邱志偉認為，大法官身負解釋憲法，甚至必要時需解決敏感國家重大議題，乃至於社會紛爭的重要場域，希望被提名人，不要只有這幾天在立法院受質詢，才感受到民意對司法的監督鞭策，應當在未來任期中，時時以人民為念。

邱志偉說，台灣司法公正獨立，是攸關台灣民主進步的發展基礎，沒有獨立完整的司法體系，就沒有民主深化鞏固的可能，希望被提名人，不管過去是服務於學界還是在司法實務界，都應當在擔任大法官期間，以個人良知、獨立人格處理司法解釋案件。

他同時提醒，應謹記人民對於司法的不滿意度非常高，這在任何民主國家來講，都是相當危險之事。

因此，諸位被提名人任重道遠，要有能以挽救司法信心作為自己的責任，更不要把大法官當成甚麼官職或榮譽銜來做，要傾聽民意，要了解社會脈動，萬不可把自己關進虛榮的象牙塔中。

邱志偉強調，大法官執掌司法大事，其實如履薄冰，應能時時反躬自省，要能以虛懷若谷態度面對人民對司法的質疑，不要把大法官當成衙門官爺來做！希望未來成為大法官後，不要遠離人民，要走入社會，要當人民對司法信心的堅強後盾！

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