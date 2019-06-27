要繼續罵中共幹X娘！ 館長：與金剛直播正式解約

2019-06-27 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢直播斷炊！他26日晚間在直播宣布，正式和「金剛直播」、「浪LIVE」解約，他說，「很明顯，他們支持中國而不支持台灣人」，也透露，該平台找了「朱學恒」、「吳子嘉」等「政治咖」來聊政治，解約全因他舉辦「623反紅媒大遊行」與長期「罵中共幹X娘」有關。

陳之漢直播談到：「金剛跟浪LIVE跟館長再也沒有任何的關係，很明顯，他們支持中國而不支持台灣人，那就是這樣子，他們寧願要中國的生意。」他表示：「他們簽了朱學恒，好像也簽了吳子嘉，他們喜歡，因為他們可以控制的，他們都簽，啊我這個不受控的，罵中共幹X娘的，沒有！」

陳之漢指出，「他們叫我不要講政治，但是他們簽了一大堆政治咖，這就是最好笑的地方」，6月23日「反紅媒大遊行」一結束之後馬上確定斷約，他曾向直播公司奉勸：「你來台灣做生意，我一直跟他們講一個觀念，你們應該是聽從台灣人的意思、台灣人民的主流意識。」

陳之漢認為，「包含電玩頻道、直播頻道，包含這些秀場頻道，本來就是比較偏年輕人在看，那偏年輕人在看呢，你（直播商）要尊重台灣年輕人自由、民主的思想」，他也警告社會大眾，「台灣人真的要有危機意識，我們台灣現在所有的企業，大大小小全部都是這樣子，唯一要反轉他們就是要讓他們知道，你如果在台灣這樣做，我們讓你在台灣生存不下去。」但他也承諾會另闢新天地繼續與觀眾互動。

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