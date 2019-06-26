「郭家告人沒有告不倒的」？ 他向郭台銘爆親弟連環告

2019-06-26 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元近期連爆郭台強與國民黨120億元金錢糾紛，並要郭台銘出面處理；蔡今（26）日發出給郭台銘的第二封公開信，內容提到自己先前被郭台強的律師放話「郭家告人沒有告不倒的」，且「郭台強果然用各種名義編寫各種理由，創台灣司法紀錄的在兩個法院控告蔡正元七件背信侵佔案」。

蔡正元在「給郭台銘的第一封公開信」指出，他安排一些人接手黨產「中影」，當中也包含郭台銘的親弟弟郭台強，「當時時間急迫，中影龐大房地產都低價計算，如中影文化城的土地，每坪土地只『作價』21萬元」，但蔡正元當時為了避免賤賣黨產，有在契約上明確記載：「市價」和「作價」之間的「差價」要再補價給國民黨。

蔡正元今天在第二封公開信表示，國民黨當時的主事者張哲琛和汪海清「配合」郭台強，因此他不但不用付「差價」，別人都用現金買黨產，郭台強卻開立5年的期票支付16億元，又用中影房地產貸款16億元，當中13億元用於投資郭台強的正崴公司，另外3億元匯去「美國」。

蔡正元形容，「真不知道這是買黨產還是變魔術」，抨擊郭台強也要他「配合」，但他不從的下場換來郭台強的律師好友放話：「郭家告人沒有告不倒的！」他說，後來郭台強果然用各種名義編寫各種理由，創台灣司法紀錄的在兩個法院控告他七件背信侵佔案。

蔡正元提到，當中4案不起訴、3案無罪，但後來卻變成以侵佔中影款項為名，搜索並羈押禁見4個月，「但起訴時又說蔡正元沒有侵佔中影款項，而是侵佔阿波羅公司款項，但是蔡正元又是阿波羅的唯一股東」；蔡諷刺，「這種司法奇蹟證明『郭家告人沒有告不倒的』可以掛在法院門口當招牌」，他認為，郭台銘競選總統應該不想看到這種司法現象。

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