加碼喊「統戰大陸」周錫瑋：要跟習近平見面談

2019-06-26 13:06

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人周錫瑋昨天在首場國政願景電視發表會宣告要用中華民國憲法「反攻大陸」，引發討論。周錫瑋今天接受廣播專訪時表示，我們本來就該採取主動，大陸本來就是我們的，只是治權屬中華人民共和國，但台灣有權要求共有、共治、共享大陸，「我不但要統一大陸，還要統戰大陸咧！」

周錫瑋指出，根據憲法，中華民國本來就包括台灣、大陸地區，大陸本來就是我們的，只不過治權屬於中華人民共和國，但三民主義是共有、共治、共享，所以大陸也是台灣可以共有、共治、共享的，如果大陸反對，就違反他們的一中原則。

談到昨天喊出的「反攻大陸」，周錫瑋說，自己是遵守並發揚憲法，而且不但要統一大陸，還要統戰大陸咧！

至於反攻大陸、統戰的策略為何？周錫瑋表示，他要跟中國國家主習近平見面談，談憲法的自由民主法治、文化、經濟、和平，要求大陸讓利，兩岸相親相愛，他跟習近平一樣都可以坐下來談，像蔡英文總統把大陸稱為敵國，是沒有立論基礎的。

對於自己昨天大喊「大港你贏了」，周錫瑋表示，這是激進派、綠營的人在街頭罵國民黨的話，他們罵真正民主、守護憲法的人，因此他用這句話回罵破壞憲法、破壞民主的蔡英文，光從民進黨的初選賴皮、最近的修法，看出蔡最近逐漸走上獨裁的路。

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