政院版《工輔法》修正案農地工廠就地合法 大學生跨校串聯反對

2019-06-26 13:02

〔記者劉力仁／台北報導〕反對農地送終！目前約有近4萬的農地工廠未依現行法規變更為合法用地，2020年6月2日，將是這些違章工廠臨時登記落日期限，行政院提出《工廠管理輔導法》修正草案，讓農地工廠朝向就地合法方向規劃，現進入政黨協商階段，很可能三讀通過。大學生跨校串聯，抗議行政院草案未訂定落日條款、放寬納管期限、鬆綁工廠污染類型認定，將對台灣食安、環境產生嚴重傷害。

來自台大、政大、北大、中興、清大、朝陽科大等校學生組成「反工輔法修惡跨校討論會」，訴求「增加落日條款」、「拒絕經濟部一部獨大」、「拒絕工輔法架空國土計畫法」、「守護家鄉風景」、「保障糧食安全」。

台北大學不動產與城鄉環境學系學生陳謙表示， 行政院修法後大開後門，讓既有違章工廠可以變更為特定目的事業用地。特定工廠登記得以排除《都市計畫法》、《區域計畫法》、《建築法》、《國土計畫法》。未來農地工廠取得特定工廠登記後，將可以無視土地使用分區管制及建築管制，要蓋成摩天大樓或另做他用，都無法依循現行管制體系開罰。

政治大學社會系學生林聖昌痛斥「荒唐」，彰化家鄉農地是他生長過程中重要的記憶，但正一步步受到侵蝕，這次政院版《工輔法》未明定「落日條款」，將使2016年5月20日前未登記工廠，取得「特定工廠登記」後，即可無限期合法化危害農地安全，因這些工廠無法集中管理監測，農地工廠偷排放廢氣、廢水，相關單位亦難以追查污染來源。

政大台灣史研究所碩士生蘇淋齊表示，行政院版修法版本未明文規定由環保署主導，而環保署也回應是由主管機關經濟部會同有關機關認定，經濟部對於汙染的認定極度寬鬆，未來農地將面臨污染威脅。

台北大學法律系學生廖原圻表示，經濟發展不應該建立在對於農村的剝削、危害國民糧食安全之上，經濟部不該再打著「違章工廠為中小企業生存必要」的假議題來綁架台灣人，葬送台灣農村的未來。

政治大學地政所學生吳沅諭實際走訪彰化、雲林，見到農業區充斥工廠的景象。她指責，農業跟工業兩者根本無法相容，政府卻放任工農混雜，甚至要將之合法化，是將「守法者當笨蛋」，此次修法更是罔顧台灣農村以及下一代的未來。

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