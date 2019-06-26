大法官人事審查 被提名人謝銘洋：中華民國領域僅限台澎金馬

2019-06-26 13:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今進行為期2天的大法官人事案審查。被提名人台大法律系教授謝銘洋在回答時代力量立委徐永明針對台灣國家定位的提問時表示，「台灣本身是一個國家」，至於國號是中華民國還是其他，要看未來的台灣人民如何決定；針對親民黨立委周陳秀霞的提問，謝銘洋說，以中華民國現有憲法法律效力能觸及的範圍來看，中華民國領域有效範圍「僅限於台澎金馬、不及於中國大陸」。

現有4位大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發及湯德宗，任期將在9月底屆滿，總統蔡英文5月27日提名4位大法官人選，包含司法院祕書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽以及台大法律系教授謝銘洋，人事案自昨天開始進行審查，預定明日進行投票。

親民黨立委周陳秀霞問到，現今的兩岸關係應如何定位？大法官被提名人、台大法律系教授謝銘祥說，他認為不能否認中華人民共和國的存在，中華民國與中華人民共和國各有不同的法律效力所及範圍，並且互不隸屬；謝銘洋表示，應該務實的以法律效力所提範圍作為認定標準，不要太政治性的看待此問題。

謝銘洋並說，中華民國固有領域是一個高度不確定的法律概念，他認為，以現有憲法來看，法律效力觸及的範圍僅限於台澎金馬、不及於中國大陸。針對時代力量立委徐永明的提問，謝銘洋表示，「兩區」的前提是「一國」，這對他來說不能接受。

另，徐永明也問到，台灣有部分媒體接受中國資金資助，主管機關NCC雖有撤照權力，卻有人擔心此做法可能有言論自由的問題？謝銘洋認為，民主國家言論自由雖然重要，但此言論自由必須是在自由意志下形成的，若受到金錢等其他東西的操控，該媒體表達出來的看法就已經很偏頗；謝銘洋說，媒體是社會公器，應充分揭露資金來源，讓外界了解，它是不是因為拿了錢、所以幫別人講話。

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