美國西北大學校長來訪 陳建仁盼推動高等教育合作

2019-06-26 12:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日上午接見「美國西北大學校長夏碧洛（Morton Schapiro）訪問團」時表示，台灣已與美國15個州簽署教育合作備忘錄，為雙方學生提供更多元的學習與交流機會，期盼透過西北大學，能夠進一步推動台美在高等教育的更多合作。

副總統以英文致詞表示，台灣有許多西北大學的傑出校友，像中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事長呂桔誠就是其中的優秀代表，而此次夏碧洛校長能夠訪問台灣，呂理事長扮演重要角色，希望西北大學未來能加強與台灣的教育合作關係。

陳建仁説，台美兩國在教育交流、科技發展、產業創新及技術研發已有長年的合作關係，相信未來雙方將在既有的合作基礎上，共同創造雙贏契機。更期盼繼續與美國各州加強緊密的合作與交流。台灣已與美國15個州簽署教育合作備忘錄，為雙方學生提供更多元的學習與交流機會，希望透過西北大學，能夠更進一步推動台美在高等教育的更多合作。

陳建仁提到，夏碧洛校長是全美高等教育經濟學權威，並於2017年當選為美國國家教育學院院士，期待藉由夏碧洛校長一此行來訪，能提供美國高等教育相關寶貴的建議，供臺灣借鏡參考。

副總統最後期盼我國優秀大專院校能與西北進行合作，提升雙邊教育交流。

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