市府幕僚身分遭冒用、有人想竊韓講稿 韓︰非常可怕

2019-06-26 11:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統初選國政願景發表會昨晚舉辦，卻傳出諜對諜疑雲！市府已報案。對此，韓國瑜強調已向警方報案，「這個事情茲事體大，怎麼可以竊入我們辦公室人員的email，這是非常可怕的」，一早已向警方報案了，希望電信警察能查個水落石出。

鳳山分局表示，該分局與刑大已正式受理此案，至於偵查進度如何？警方表示剛受理報案，會跟相關單位調資料來偵查。

高市府透露，25日上午，疑似有人冒用高市輪船公司董事長黃文財名義，向市長室副主任胡美音索取韓國瑜晚間講稿，胡機警確認後發現有異，才沒有讓講稿流出；事後追查，發現連市長辦公室主任邱源寶也被冒用身分，寄信給同仁要求處理發表會講稿。

韓國瑜身邊幕僚的資安出現疑慮，且動作均鎖定國政願景發表會講稿，市府認為非同小可，26日一早即向警察局報案，市刑大科偵小組正介入偵辦中。

高雄市長室副主任胡美音表示，昨天上午9點57分左右，她的gmail收到一封信，署名「高雄市輪船公司董事長黃文財」，內容寫到：「美音姐，老板剛聯繫我，請我幫忙看看國政願景會講稿，麻煩把材料發我一份，謝謝。」

由於黃文財平時並不習慣稱呼她「美音姐」，胡美音心生懷疑，且她手邊並沒有講稿，雖然馬上回信「收到，請寶哥發給你」，但同步通知市長辦公室主任邱源寶，邱打電話向黃文財查證，才發現黃根本沒有發這封信。

無獨有偶，事後擴大追查，發現連邱源寶也被冒用Email帳號，寫信給辦公室同仁，附上連結要求將國政願景會補充材料打印出來，懷疑該連結可能隱藏木馬程式，意圖竊取重要資料，警方正深入偵察中。

市府幕僚透露，由於正值國民黨初選激烈，若事前獲知講稿，可能預先做準備或策劃反制攻擊，韓陣營雖無法確認冒名發信索討講稿者是什麼身分，但研判顯然與選舉有關。

為加強資訊安全，市府資訊室已派人進駐市長室檢查，全面提升辦公環境的資安層級。

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