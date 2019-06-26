週刊爆捲入北農獎金案 韓國瑜稱合法、質疑民進黨用檢調打擊

2019-06-26 10:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕週刊爆料高雄市長韓國瑜去年選舉時捲入北農獎金案，甚至有年薪實領超過400萬，遠超過吳音寧的250萬年薪。對此，韓國瑜強調所有支出一切都合法，並質疑民進黨用檢調，各種不正當手法，打擊國民黨總統候選人。

週刊爆料說，最近台北地檢署又有新動作，北檢上週前往北農調閱董監事會議紀錄及員工出國招標帳冊，以釐清韓國瑜北農總經理任內超額盈餘濫發獎金、花公款國外爽遊，另週刊也爆料，韓任職北農期間甚至年薪實領超過400萬，遠超過吳音寧的250萬年薪。

對此，韓國瑜今早受訪時強調，所有北農權力最高單位是股東大會，股東大會決算都審查完畢了，再來就董事會，北農是民營佔大多數55%公司。

韓國瑜說，現在再去查，他身為高雄市長，參與國民黨總統大選。其實最簡單，就是股東大會都通過，董事會也通過，所有支出一切都合法，這是在查什麼？

韓國瑜透露，有些人一直警告，民進黨會用檢調，各種不正當手法，打擊國民黨總統候選人，「我以前不太相信 現在覺得好像這麼一回事」。

韓國瑜重申，「股東會通過，現在有什麼好查的？我覺得搞不懂，台灣民主政治不要這樣子，我們要和諧，不同政黨理性競爭。」

韓國瑜說，民進黨如果一到選舉，各種檢調、抹黑造謠手段用出來，只是傷害台灣民主， 所以再一次呼籲愛與包容，讓台灣民主更成熟更進步。

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