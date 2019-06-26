賣菜郎神話破滅？ 週刊爆北農超額盈餘成韓國瑜私房錢

2019-06-26 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦高雄市長韓國瑜任職北農總經理期間涉嫌背信案，上週北檢連續2天到北農調閱董監事會議紀錄及員工出國招標帳冊。週刊報導，北檢發現在韓2013年上任北農後，公司的營業淨利逐年增加，光4年間淨利就成長2.5倍，但北農因業務量及業外收入淨利增加，每年累積上千萬元未入帳的「超額盈餘」，週刊稱這些都成了韓國瑜的私房錢。

韓國瑜︰所有支出一切都合法

對此，韓國瑜今天回應，強調所有支出一切都合法，並質疑民進黨用檢調，各種不正當手法，打擊國民黨總統候選人。

《鏡週刊》報導，檢方調查北農各年度的會計帳冊，北農營業淨利在2010年開始穩定成長，韓國瑜2013年上任，隔年淨利1800萬元，後來逐年增加，2017年已有5800萬元，光4年來間淨利成長2.5倍，蔬菜平均交易價也從20元漲到近28元。營收都會列入隔年度的會計帳內，但北農因業務量及業外收入淨利增加，每年累積上千萬元不等未入帳的超額盈餘，按照比例來算，如同增加2.5倍，但這些錢都變成韓國瑜的私房錢。

報導提到，知情人士透露，韓國瑜濫發北農賺到的超額盈餘，就是一本沒曝光的爛帳，北農先前提供北檢的資料僅確認韓在任內濫發數千萬三節獎金，和韓國瑜除了北農依慣例發放的獎金之外，又巧立名目新增獎金項目和犒賞員工出國旅行，本來都應該依照審計程序繳庫回饋給官股，但韓卻沒有這麼做。

《鏡週刊》報導，北農具有官股色彩，官股接近46%，為政府特許的拍賣生意，常因菜價漲幅波動，而增加北農所賺的盈餘，韓在任內因此有上千萬不等的淨利。北市議員周威佑說，韓國瑜任內北農大賺是歸功於老天爺，卻瞎掰成了賣菜郎神話。

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