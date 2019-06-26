週刊爆韓國瑜北農年領逾400萬 公款讓親信爽出國

2019-06-26 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜去年選舉時捲入北農獎金案，最近台北地檢署又有新動作，週刊報導，北檢上週前往北農調閱董監事會議紀錄及員工出國招標帳冊，以釐清韓國瑜北農總經理任內超額盈餘濫發獎金、花公款國外爽遊，另週刊也爆料，韓任職北農期間甚至有年薪實領超過400萬，遠超過吳音寧的250萬年薪。

對於北檢二度赴北農調閱韓國瑜在北農任內涉及背信的事證，週刊指高雄市新聞局長王淺秋手機未開機，至截稿前沒有回應，高雄市政府也沒有回應。

《鏡週刊》報導，台北地檢署連續在19日和20日兩天到台北農產公司辦公室財務部搜查，接待的北農人員神情凝重，幫忙翻出資料影印給檢方搬上警備車。知情人士透露，北檢近來動作頻頻，上週即發函北農，要求提供自2012年起6年的董事會會議紀錄及決議，並檢附北農以公款招待員工出國明細和逐筆資料，時間點與韓國瑜任職北農總經理期間重疊。

報導提到，韓國瑜在北農總經理任內，親自勾選員工名單，以公費犒賞員工出國旅遊，為韓任內自創員工「悠遊舒壓」方案，但並未經由董事會同意即動支未列入會計帳的盈餘。北農人士表示，過去以公費出資獎勵拍賣員出國，已經行之有年，但北農有近600名員工，在韓任內就聘用164人進入公司，不乏是靠韓裙帶關係拉進北農的員工，讓慰勞旅遊的福利變質，這也是韓收買人心的另一手法。

《鏡週刊》也報導，韓國瑜在北農會依貢獻度，將一部分超額盈餘分給各部門主管，但最辛苦的基層拍賣員卻沒有人領到。北農總經理每年純薪水有195萬元，還會依照各類獎金，包括三節、績效及工作獎金，以及年度的營業狀況而增加，北農營業績效最高的2016年，依照韓自訂的獎金標準，不含特支公關費，實領超過355萬元。韓在離職前1年，光獎金就領了81.6萬多元。

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