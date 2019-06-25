政見會申論》再諷演講比賽 朱立倫撿到槍酸韓、郭

2019-06-25 21:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行首場總統初選國政願景電視發表會，前新北市長朱立倫第一階段政見發表時一改前面4位參選人各抒己見的做法，與參選人互動，直言，前面是1小時的朗讀、演講比賽，還認為高雄市長韓國瑜有點緊張，更說鴻海前董事長郭台銘的稿子最後一段太短了，要寫長一點。

朱立倫在政見發表時先用各語言道好，並笑著說在這邊聽1個小時的朗誦、演講比賽，大家滿辛苦的，而前面4位罵很多蔡總統的部分，每項都是對的，所以「我就不用重複了」。

朱立倫話鋒一轉，向韓國瑜說看起來有點緊張，「你是地主，輕鬆一點」，而對郭台銘說，他剛剛在郭台銘旁邊有點偷笑，因為郭台銘的最後一段要寫長一點，時間還夠。

朱立倫還說，今天在場，他一下車看到許多國民黨的同事跟朋友，穿國民黨的衣服，但看到郭董支持者穿「郭台銘粉絲老虎團」，韓國瑜的支持者穿「韓國瑜鐵衛軍」，還當場向黨主席吳敦義呼籲，下場發表會應限制只能穿國民黨衣服，「我相信大家都會贊成」。

朱立倫表示，這半年來參與初選，很多人說他受很多委屈，說他是「氣度哥」，也很多人說他是最正常的一位，說他是「正常倫」，這半年來，他已經講了27集的政見，就是像正常候選人，平日多提好政見，讓民眾認同。

朱立倫最後也說，郭台銘出來以前，每個人都說他是財經專家，但今天郭董說自己是台灣第一人，但拚私人企業跟拚國家整體經濟不一樣，拚國家經濟還是需要大家一起來，不是說成為最大企業就最懂財經。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法