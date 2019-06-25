政見會申論》再諷演講比賽 朱立倫撿到槍酸韓、郭

前新北市長朱立倫今晚在國民黨首場總統初選國政願景電視發表會中，第一階段政見發表最後一個發言，他直言，前面是1小時的朗讀、演講比賽，還認為韓國瑜有點緊張，更說郭台銘的稿子太短了，要寫長一點。（記者張忠義攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行首場總統初選國政願景電視發表會，前新北市長朱立倫第一階段政見發表時一改前面4位參選人各抒己見的做法，與參選人互動，直言，前面是1小時的朗讀、演講比賽，還認為高雄市長韓國瑜有點緊張，更說鴻海前董事長郭台銘的稿子最後一段太短了，要寫長一點。
朱立倫在政見發表時先用各語言道好，並笑著說在這邊聽1個小時的朗誦、演講比賽，大家滿辛苦的，而前面4位罵很多蔡總統的部分，每項都是對的，所以「我就不用重複了」。
朱立倫話鋒一轉，向韓國瑜說看起來有點緊張，「你是地主，輕鬆一點」，而對郭台銘說，他剛剛在郭台銘旁邊有點偷笑，因為郭台銘的最後一段要寫長一點，時間還夠。
朱立倫還說，今天在場，他一下車看到許多國民黨的同事跟朋友，穿國民黨的衣服，但看到郭董支持者穿「郭台銘粉絲老虎團」，韓國瑜的支持者穿「韓國瑜鐵衛軍」，還當場向黨主席吳敦義呼籲，下場發表會應限制只能穿國民黨衣服，「我相信大家都會贊成」。
朱立倫表示，這半年來參與初選，很多人說他受很多委屈，說他是「氣度哥」，也很多人說他是最正常的一位，說他是「正常倫」，這半年來，他已經講了27集的政見，就是像正常候選人，平日多提好政見，讓民眾認同。
朱立倫最後也說，郭台銘出來以前，每個人都說他是財經專家，但今天郭董說自己是台灣第一人，但拚私人企業跟拚國家整體經濟不一樣，拚國家經濟還是需要大家一起來，不是說成為最大企業就最懂財經。