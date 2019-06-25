政見會申論》韓國瑜再嗆民進黨「權力中毒症」

2019-06-25 21:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨今在高雄舉行首場國政願景電視發表會，內容聚焦憲政、外交、 兩岸及國安4大議題，其中高雄市長韓國瑜在第一階段的12分鐘發言中，再度嗆民進黨政府得了「權力中毒症」，並批總統蔡英文「看起來民主，做的都是獨裁」，希望台灣人民同胞除了關心香港「反送中」，也要關心台灣民主有沒有受到傷害。

韓國瑜發言時首先提到，去年高雄市長的選舉轟動武林、震驚萬教，吸引了所有海內外僑胞的關注，高雄能見度不但是全台灣最高，高雄的知名度也是全世界華人都在關切。他要感謝高雄市民勇敢投票讓他當上高雄市市長，這半年市長任內他捫心自問，整個市府團隊都非常認真，甚至有人做到肝硬化。

韓國瑜提到，他深深感覺到高雄是風水寶地，一切的條件都足以發展為南台灣最有錢的城市，結果幾十年下來卻是非常貧苦，但要讓高雄脫胎換骨、經濟一飛沖天，他認為需要中央的資源，但他要慎重承諾，絕對不會離開高雄。

韓國瑜話鋒一轉，提到最近香港「反送中」事件，他呼籲台灣人除了關心香港也要關心台灣，因為民進黨執政3年來並沒有讓台灣人民過好日子，反而得了「權力中毒症」，每件事情都想到權力。

韓國瑜進一步批評，總統蔡英文學歷、經歷都「嚇嚇叫」，長相也是清清秀秀，「看起來是民主的，做的卻都是獨裁。」他強調，我們幾十年來這麼辛苦，好不容易奠定了華人地區最驕傲的民主，曾幾何時台灣民主這3年來整個被糟蹋掉，希望台灣人民同胞能夠關心一下我們的民主有沒有受到嚴重的傷害。

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