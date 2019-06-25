小三通挨轟 網友揭3疑點批高市府：中國統戰代理人

2019-06-25 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局長潘恒旭今（25日）出席「高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮」，但該公司早已解散，宣稱首航的2艘船也未向航管局申請，遭到外界抨擊及闢謠，稱根本不是小三通。對此，有網友製圖舉出「3大疑點」，試圖窺探出事件背後的意義。

臉書粉專「高雄好過日」今天發文說，第1項疑點是「統戰單位主辦、停業公司執航」。本次主辦單位和承攬航線的上和海運，都有統戰相關背景。小編補充，其實在韓國瑜上任後，溫州就推出《洞頭區海峽兩岸同心小鎮建設三年行動方案》，打著青年創業的幌子，鎖定台灣基層，建立「經濟社會融合發展（即為統戰）示範基地」。

另外，上和海運早於6月12日解散，理論上不能主辦航運，讓小編質疑，到底是要違法偷運貨？還是只是一場宣傳騙局？再加上第2項疑點「人偷渡出去，貨走私進來？」指出，活動邀請函的2艘船皆非上和海運自有船舶，其中一艘還曾被抓到走私、船員名單申報不實（恐涉及偷渡），有這些前科，加上近期中國非洲豬瘟失控，讓人懷疑執航者是否會重操舊業，甚至危害台灣安全。

最後一項疑點是「只是幽靈航班，觀光局長卻翹班參加？」高市府則發聲明撇清，此活動和市府無關，潘恆旭等人是受邀參與。然而，小編又問：「若根據潘局長所說，航商只是載普通貨物往來，那跟『觀光』一點關係都沒有，潘局長為何不務正業，翹班和紅頂商人開心聯誼？」

最後，小編譴責高市府和一班中國政客，稱這些人不做正事，專搞選舉造勢、參加中國統戰活動，根本是「稅金小偷」和「中國統戰代理人」，為了捍衛台灣主權、專心拼經濟，「我們就該把這些政客掃地出門！」

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