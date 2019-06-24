怕什麼？ 深耕五股議員這次轉戰新莊立委

2019-06-24 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍新北市議員陳明義2016年因同選區（第二選區，新莊區、五股區、泰山區、林口區）無黨籍當選人張晉婷被高等法院判決當選無效，使落選頭陳明義遞補議員席次，但他今（24）日被民眾發現競選新莊區立委的宣傳車，照片在網路上引發民怨，被質疑「選不贏林淑芬」？

民眾將照片上傳至臉書社團「愛．新莊」，畫面中，新北市議員陳明義競選立委的宣傳車停在新莊區路邊停車格，車上漆有大面國旗，還註明「新莊立法委員參選人」、「新莊思變」等字樣，PO文民眾說：「母湯哦，才剛選上議員就想選立委。」

據悉，前新北市議員張晉婷被控前年透過競選幹部提供免費餐會賄選，高等法院2016年判當選無效確定解職，由同選區落選頭的陳明義遞補；陳明義去年底當選連任。

中選會資料顯示，陳明義深耕的五股區屬新北市立委第二選舉區，選區還包括蘆洲區以及三重區富貴里等16里，人口達27萬4711人，陳明義2016年以31.26%得票率敗給得票率68.75%的民進黨立委林淑芬；此次捲土重來，卻被發現「轉換跑道」，改成角逐新北市第四選舉區（新莊區中平里等75里）立委席次，該區現任立委為民進黨吳秉叡。

不少新莊區網友感到憤怒且疑惑，紛紛留言指「議員選上就想選立委。如果選上立委，議員要不要再補選？浪費國家資源！乾，就像草包瑜一樣，乾」、「深耕五股，卻一直偷吸新莊的人氣」、「別來新莊亂」、「現在流行吃碗內看碗外」、「新北韓總」、「五股人都不回五股選」。

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