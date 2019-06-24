年改釋憲今軍改辯論 8/23前軍公教同步釋憲

2019-06-24 21:26

〔記者楊國文／台北報導〕大法官針對軍公教聲請年改釋憲案，今首先在憲法法庭召開軍改釋憲部份的言詞辯論。聲請人李鴻鈞等38立委的代理人、台大教授陳淳文認為，退休金是薪資的一部份，政府已核定退除給與是財產權，不應剝奪；行政院認為，現、退役軍人和國家是保持「繼續性法律關係」，而軍人役期短、離退早，最新調查在2020年將面臨破產危機，再不改革將危及國家安全；此軍人年改解釋案將連同公、教年改釋憲案，於8月23前出爐。

此軍人年改釋憲案，是國民黨立委江啟臣、李鴻鈞、高金素梅等38人，就去年六月攸正公布的陸海空軍軍官士官股役修例第3262934464754條等規定認為有違憲疑義，向大法官聲請釋憲，且罕見官網全程直播，大法官為此討論出八個爭大綱，包括軍人年改是否違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則、比例原則，以及取消優惠存款利息即俗稱18％等議題適法性，進行攻防。

大法官憲法法庭將在明天上午、下午，分別召開公務員、教師年改案。

今日憲法法庭於下午二時舉行，出席的聲請人代表有立委李鴻鈞、呂玉玲、費鴻泰、代理人台大教授陳淳文、世新大學教授賴來焜、律師李漢中；政府機關方面，行政院代表是政務委員林萬億、國防部司長白捷隆、副司長沈世偉、代理人台大法律學院教授林明昕、台大法律學院教授孫迺翊、律師尤伯祥。

此外，聲請人和行政院各有一位鑑定人，依序是中央軍事校友總會研究員游錦帆、台大國發所教授劉靜怡。反軍人年改的「八百壯士捍衛中華協會」理事長吳斯懷也率領多位退役軍人到庭旁聽。

庭前，聲請人、立委李鴻鈞受訪表示，軍警消跟一般勞動者服務業不同，退休金不能齊頭式看待，而軍人年金為什麼會弄到破產？他為軍公教抱屈，「執政黨不檢討問題點，卻全歸在年金破產，這不合理」。

行政院辯論指出，優惠存款利息經釋字717號解釋，為早年公務人員於退休金偏低時的「政策性補貼」，並非獨立於退休金外的經常性退休給付。

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