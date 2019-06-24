噁！ 愛河成「漂浮巧克力星冰樂」 網諷：喝飲料都免錢

2019-06-24 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄愛河因各種原因「變色」的照片在網路瘋傳，網友則改編歌詞嘲諷「寫信告訴我今天愛河什麼顏色」，批評市長韓國瑜只顧選總統，根本「無心市政」。今天上午又有網友PO出一段影片，只見愛河水看起來不像之前的「藻類繁殖」而變色，反而有大量的漂浮物漂在河面上，讓許多網友大呼真噁心。

日前先後有網友貼出愛河成為奶茶色汙濁的「黃河」、遭垃圾汙染成「黑龍江」、以及變成「青蘋果牛奶色」等變化莫測、色彩繽紛的照片。儘管高雄市府一再表示，是藻類增生所致，不過許多市民仍不買單。

臉書粉專「只是堵藍」今上午貼出一段近一分鐘的影片，諷刺地說，「今天愛河是漂浮巧克力星冰樂口味唷，有韓導真是太棒了！喝飲料都免錢」，而該影片是在今上午8點50分左右拍攝的，地點則是在三民區同盟一路。

影片中的愛河水面上漂浮白白的、稠稠的大量漂浮物，夾雜著垃圾、落葉樹枝等東西，畫面讓人看了相當不舒服。許多網友看完影片驚呼，「這真的是愛河嗎？不敢置信！哇哩勒！」、「高雄市民， 後悔也來不及了！」、「高雄人真幸福 金銀河 天天換口味 免費喝 有綠茶口味 有巧克力口味」。

還有人諷刺，「又要恢復以前的愛河了嗎？聞到臭味就知道高雄到了」、「韓粉們請自行前往飲用，在韓倒的加持下，甘甘無比」。

據《三立新聞網》報導，針對網友所拍攝的影片，高市府環保局表示，因昨天的大雨過後，大量雨水隨著道路側溝與下水道溝渠箱涵，帶著不少漂浮垃圾與樹葉流入愛河。環保局今上午也已派員進行打撈作業，至下午已處理完大部分的愛河水域，也感謝「網友的熱心提醒」。

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