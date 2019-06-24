征服宇宙！陳其邁幽默PO升空「喵聲」網笑：有貓先給讚！

2019-06-24 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕國產福爾摩沙衛星七號在昨天完成最後發射測試，由美國空軍指揮官確認將準備發射，即將在台灣時間明（25）日上午11點半進入發射窗口，行政院副院長陳其邁也幽默PO出「喵聲升空」影片：真的要「征服宇宙了！」。

陳其邁在臉書上幽默PO出影片，影片中他把自己P成太空人，搭配升空時發出的貓咪叫聲，相當有趣，他也堅定表示這次真的要「征服宇宙」了，因為福衛七號即將在台灣時間明（25）日上午11點半準備升空，上太空是「實在的現實」。

陳其邁也向台灣的工程人員致謝，表示過程要克服劇烈震動、極端溫度變化等挑戰，非常不簡單，而他也承諾行政團隊會全力支持，打造太空產業國家隊，讓台灣在太空領域的成就佔有一席之地，成為全球太空產業供應鏈當中不可或缺的一環。

不少網友被超可愛的貓咪「陳小米」吸引目光覺得非常有趣，留言表示「有貓先給讚就對了」、「也太可愛了...請問邁邁是要去喵星球嗎？」、「是不是吸貓吸到ㄎㄧㄤ啦」、「這個後製太有趣了」、「台灣之光加油加油」，民進黨立委余天也稱讚「邁邁副院長太讚啦！」。

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