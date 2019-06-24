罷工「授權期」入法？ 蘇貞昌：尊重立院

2019-06-24 18:00

〔記者陳心瑜／新北報導〕長榮空服員罷工第5天，交通部今天提出「授權期」的替代方案，取代罷工預告期，媒體詢問是否將有相關修法，行政院長蘇貞昌說，他呼籲勞資雙方面對面談，讓事情落幕，國外也有各種防止罷工損害的機制，對於立法技術問題，會尊重立法院。

蘇貞昌說，空運影響旅客非常大，罷工造成民眾極大的不便，希望早日落幕，政府一定用公正的立場，促請勞資雙方早日大家坐下來，面對面解決問題，社會也不樂見民眾跟旅行社受害，他也再次籲勞資雙方趕快讓事情落幕。

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