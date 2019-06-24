韓流又發威！《為什麼愛說謊》各大網路書局已無庫存

2019-06-24 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜繼被國中模範生當面指責「要選總統太可笑」，又被高中畢業生穿「溜之大吉」上衣諷刺，今（24）日更被雄中模範畢業生以《為什麼愛說謊》一書諷刺，事發後這本書被發現在各大書局、網路書店均無庫存；網友對此笑稱「韓流發威！」。

韓國瑜下午在新莊高中參加「107學年度模範生與優秀畢業生」第4場合影活動，1名高雄市立高雄高級中學畢業生，以《為什麼愛說謊》一書與市長合影，學生事後低調不願受訪，指稱看到大批媒體「很不舒服」；陪同合影的雄中校長謝文斌則對此表示「不能說什麼」，但也表達尊重之意。

有網友發現《為什麼愛說謊》一書在「博客來」、「誠品」等網路書店均已售罄或絕版，「三民書局」、「金石堂」等知名書店的各家分店，都呈現「無庫存」的狀態；經查證，實際探查上述業者的官方網站後發現確有其事，惟「金石堂」註明「預計 2019/6/28出貨，購買後立即進貨」；「三民書局」註記「下單後進貨（採購期約4~10個工作天）」。

不少網友聞悉各業者的《為什麼愛說謊》書籍均無庫存後，相繼留言指出「黨主席教的」、「還有系列叢書可參考」、「另類發大財」、「應該是韓國魚派人把它買光的，以免再有模範生拿來嗆他」、「最佳代言獎，出版社應要付代言費才公道」、「又變熱銷書了」。

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