時力欲自提總統人選被點名？ 黃國昌怒：真是受夠了

2019-06-24 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選競爭激烈，外界關注時代力量等第三勢力政黨的態度，時代力量立委徐永明透露，將要求儘速召集黨代表大會，討論時力是否自提總統、副總統候選人，消息傳出後，黨內另一位立委黃國昌立刻成為焦點，對於傳言開始擴散，他中午在臉書上怒嗆：「真的是受夠了。」

時代力量立委徐永明表示，將在黨內決策委員會提案，要求儘速召集黨代表大會，討論時力是否自提總統、副總統候選人；徐強調，他個人希望時力能自提總統候選人，就算黨內決議不要自提，黨內也要有比較清楚的方向，例如是否在總統選舉上有適度表態。

對此，時力黨中央今發布新聞稿指出，確保台灣主權、民主和自由，是時力最優先考量，絕不會支持主權立場親中的人選。

時力有意自提人選，身為黨內重要人物之一的立委黃國昌立刻成為焦點，稍早黃國昌在臉書表示，謠言滿天飛、一堆人在帶莫名其妙的風向，讓他聽完後簡直要吐血，怒嗆「真的是受夠了」。

黃國昌在臉書上提3點聲明，強調自己無意參選2020，分別為「我已不是時代力量決策委員，也沒有擔任黨職，時代力量對於2020總統要做什麼決定，個人毫無所悉。尊重個別委員提案與決策委員會決議」、「我無意也不會參與2020總統選舉」、「623活動是屬於所有參與及支持的朋友，是跨越黨派的公民運動，並非屬於特定黨派或個人。」

對於自己未來的動向，黃國昌也透露，會在請益之旅結束後跟大家報告。

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