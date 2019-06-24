台灣民意民調2020三腳督 蔡勝柯韓郭

2019-06-24 11:06

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民意基金會今就2020總統大選及政府施政滿意度等發布最新民調。民調結果顯示，若在台北市長柯文哲參選總統「三腳督」局面下，無論國民黨派出高雄市長韓國瑜、或是鴻海董事長郭台銘，總統蔡英文民調都暫居第一。

民調針對2020總統大選調查，結果顯示，假定明年總統大選由蔡英文、韓國瑜、柯文哲3人競爭，目前由蔡英文36.9%暫居第一，領先韓國瑜的29.4%，以及柯文哲27.5%。

民調報告對此分析，柯文哲在40歲以下選民佔絕對優勢，但55歲以上選民卻是劣勢。韓國瑜在45至60歲選民有明顯優勢，蔡英文則在60歲以上選民中佔絕對優勢。政黨認同方面，蔡、韓各擁民進黨及國民黨認同者7成支持，柯文哲則缺乏政黨奧援，長期能獲得2成7左右支持，主要是靠中性選民支撐。

此外，若是由蔡英文、郭台銘、柯文哲3人競爭，民調結果則顯示，蔡英文以35.5%居第一，其次是柯文哲28.1%、郭台銘26.1%。

民調報告對此分析，柯文哲在40歲以下選民佔絕對優勢，45至60歲選民三人則是伯仲之間，蔡英文在60歲以上選民中佔絕對優勢。政黨認同方面，蔡獲得6成7民進黨認同者支持，郭台銘獲5成4國民黨認同者支持；柯文哲獲得3成7中性選民支持外，還獲得3成2國民黨認同者支持，以及2成3民進黨認同者支持。意味若國民黨由郭台銘出線，會有較多國民黨認同者轉移支持柯文哲。

此外，針對總統及內閣施政滿意度。民調結果也指出，近4成8民眾贊同蔡總統處理國家大事方式，4成4不贊同，民調報告對此分析，這顯示蔡總統長期低迷民意支持出現顯著翻轉。行政院長蘇貞昌內閣施政表現方面，則有5成2民眾滿意蘇內閣表現，遠高於3成8的不滿意。

民調也針對國民黨初選進行調查，結果顯示，鴻海董事長郭台銘有29％支持度佔上風，朱立倫26.7%、韓國瑜26.4%，周錫瑋2.3%、張亞中0.5%。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法