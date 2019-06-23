顏清標挺韓國瑜？ 王金平：已約好直播包水餃…

2019-06-23 17:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣王金平之友會今天下午在彰化市舉行，現場2000個座位坐滿，王金平被媒體問及，如何看待前立委顏清標相挺韓國瑜台中市造勢活動？王金平回答說，「那應該的呀！大家都是老同事都是老朋友」，當然要增加國民黨團結的力量，造勢活動不必去計較誰去誰沒去。

不過，王金平補充說，他已跟顏清標約下禮拜見面，且約這「兩個派系」（指台中地方派系紅派、黑派）的主持人都要見面，下禮拜他也會跟顏清標直播，「顏清標比較會做水餃嘛」，他們要一起播水餃的事。

彰化造勢 「藍營老咖」到場情義相挺

王金平繼5月18日在彰化市向陽社區活動中心成立彰化市金平之友會後，6月6日宣布不參加國民黨總統黨內初選，今天下午彰化縣議會前議長白鴻森在彰化市南郭國小舉辦彰化縣王金平之友會成立大會，一群「藍營老咖」班師回朝，親自到場情義相挺，大家一起送溫暖給王金平。

包括副議長許原龍、員林市長游振雄、立委柯呈枋、前縣長卓伯源、前縣長阮剛猛、前立委謝章捷、縣議員顧黃水花、花壇鄉長顧勝敏、副縣長洪榮章等人，活動之前，王金平特別到彰化市南瑤宮參拜，縣長王惠美陪同參拜，善盡地主之誼。

王金平感謝大家加入金平之友會這個大家庭並且在國家最危急的時候，他要做最關鍵的貢獻。

活動之前，他接受聯訪時指出彰化要跟台中並列都會城市，未來才能真正有發展，也認同韓國瑜昨批評民進黨得了權力中毒症，但對於造勢會場號稱20萬人，王金平說，「人我講過，人越多越好，多少人也不必去在乎他，反正去的人都是要支持的就好，真心誠意幫忙造一個最美好的聲勢就好，所以我們不必在乎他真的有多少人，反正那個都是司儀講的呀！」

回酸朱立倫「經常講別人」 王金平：哈哈哈

媒體緊接再問怎麼看待顏清標、江啟臣幫韓國瑜站台？王金平除了以別計較造勢會場誰到誰沒誰之外，還表明自己下禮拜已跟顏清標約見面，兩人還要約直播包水餃。

至於台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表明退出民進黨，王金平要不要脫黨參選總統？王金平說，人各有志，留黨或不留黨，社會都該尊重當事人，「我要走的路，我自己會慢慢深刻體會，但是我說參選到底是我的決心跟我的信心。」

對於前新北市長朱立倫狂酸王金平選不選總統只有神明才知道，媒體問神明跟王金平講了哪些？王金平回嗆說：「他（指朱立倫）經常在講別人的話，哈哈哈哈！」

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