反紅媒開第1槍！ 姚立明：不再接受中字號媒體訪問

2019-06-23 15:41

〔記者劉力仁／台北報導〕「紅色媒體滾出台灣」館長陳之漢與時代力量立委黃國昌舉行「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動，上萬人大喊「紅色媒體滾出台灣」，名嘴姚立明說，我們要捍衛台灣的言論自由，他不再接受中字號媒體訪問。

2點活動開始後，民眾不畏大雨湧入凱道，聚集人群已經滿到景福門，大喊「紅色媒體滾出台灣」，姚立明說，我們對於敵國太疏心了，敵人在我們開放的時候，趁隙買了許多人、許多媒體，現在連高雄地方電台都買了，這些電台廣告時間竟然播出中國歌曲。

姚立明說，台灣的紅色媒體代言紅色政權，要把其他顏色政權都消滅。有人認為反紅媒是侵犯言論自由？他強調，言論自由不允許說謊話、打壓別人，反紅媒並非侵犯言論自由。

他憂心提醒國人，紅色媒體如果有一天成功了，真的握有中央的權力，我們損失的是永遠再也沒有不能恐懼的自由，我們一定要用生命捍衛台灣的言論自由，讓紅色政權無法滲透台灣社會。

民進黨立委王定宇則說，全台灣媒體都在報導香港二百萬人上街頭，台灣的紅色媒體竟然不報導，今天下午的活動，他打賭中天不敢播出，如果播出他請吃雞排。

時代力量立委徐永明代表時力黨團發言表示，今天這麼多人參加活動，他表達最大敬意，大家的聲音很清楚，要把紅色媒體趕出去，中天中時賣新聞，NCC只罰十幾萬元，簡直變相鼓勵，時力要求NCC提高罰則，還有撤照。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法