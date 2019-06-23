韓國瑜台中造勢喊出的唯一政策 被藍營人士踢爆抄襲

2019-06-23 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜22日出席台中造勢大會，他喊出新口號「拉進來，打出去」，強調要力挺中小企業。但中華大學講座教授杜紫宸卻指出，韓國瑜提的這項政策，是直接抄10年前、時任行政院長劉兆玄的主張。

韓國瑜上台時說，中台灣是中小企業的大本營，要「相挺」中小企業，他更指，面臨中美貿易大戰之下，害怕中小企業撐不住，企業不是不認真，而是週轉不靈，因此要相挺，政府支持銀行，讓銀行當中小企業的後盾。

韓國瑜還喊出新口號，「拉進來，打出去！」將國際、工作市場的經濟、產官員「拉進來」，外交部「打出去」也要打出國際市場，以及友好的社團、企業也要幫忙「打出去！」

對此，杜紫宸在臉書發文說，幾萬人等了5、6小時，韓國瑜今天在台中造勢大會上演講19分鐘，其中唯一提出的「相挺中小企業」政策，比對2008年11月10日當時行政院長劉兆玄的主張，有95％以上相似度。

「韓的政策幕僚實在是太不爭氣了，直接抄，卻不註明出處。」杜紫宸貼出當時行政院的新聞稿指出，「我有沒有寃枉、抺黑，各位看官自己比對便知，騙不了人」。

實際查看2008年11月10日行政院新聞稿，第一段寫道，「行政院長劉兆玄今上午出席由經濟部中小企業處所主辦的『2008全國中小企業發展會議』時表示，金融大海嘯全球蔓延，將會透過政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工的設計，達到金融穩定、企業穩定及就業穩定。」內容的確與韓國瑜的主張很相似。

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