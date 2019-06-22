又膨風？韓國瑜台中造勢喊出20萬人 網紅估算：唬爛的

2019-06-22 23:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨總統初選參選人韓國瑜今天於台中市造勢，在韓國瑜於晚間7時大進場之前，主持人喊出現場人數已達20萬人，不過，這個數據頗受質疑，包括Youtuber「長男次男」與網友四叉貓等人估算，會場包含周圍的人群，人數約在7萬多人至10萬人之間，如果喊到15萬人，甚至20萬人，「絕對是唬爛的」。

這場造勢中，至今天下午6時，主持人已喊出人數達到15萬人，時隔不到1小時，晚間7時左右，韓國瑜即將「大進場」之前，主持人更喊出「達到20萬人」、「20萬人迎接庶民總統進場」。

網紅「長男次男」說，他於今天晚間6時估算，會場內約3萬人，再加上場外的人數，以寬鬆態度評估，人數共約8萬至10萬，另外，常以科學方法估算造勢人數的四叉貓說，他把空拍照片丟給電腦去計算人數，但要運算數小時之久，數據可能明天才能發布，不過，他用GOOGLE地球估計，會場與周圍的面積約3萬8000平方公尺，每平方公尺平均2人，人數約7萬6000人，也就是說，這兩人估算人數，是7萬多人至10萬人之間，至於警方部分，僅說「有5萬人以上」，是否有10萬甚至更多，警方不願提供數據。

韓國瑜造勢會場自稱的韓粉人數一向過於膨脹，本月1日台北凱達格蘭大道人數宣稱是40萬人，但外界評估約7萬人，8日花蓮造勢宣稱超過15萬人，網友等人評估是2萬5000人至3萬人，15日於雲林縣造勢宣稱超過12萬人，外界評估僅約6萬人。

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