韓國瑜台中造勢 胡志強、邵曉鈴站台

2019-06-22 19:03

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕高雄市長韓國瑜今晚在台中市舉行造勢大會，前台中市長胡志強與夫人邵曉鈴一起抵達現場，為韓國瑜站台。胡志強表示，他從來沒看過台灣有這麼多人自動自發來相挺，這是一場庶民運動，大家一起寫歷史，韓國瑜會成為讓庶民翻身的總統。

胡志強身穿紅色上衣、頭帶國旗帽，邵曉鈴也穿著國旗裝，兩人一到場就受到民眾熱烈歡迎，不斷喊著「市長好」、「曉鈴姊，我愛妳」。

胡志強表示，今天有這麼多好人在這裡，有情有義，所以他一定要來，用情義讓韓國瑜進總統府，他從來沒看過台灣有這麼多人自動自發來相挺，沒有人發起、沒有人給便當，這是一場庶民運動，大家一起在寫台灣的歷史，把「韓國瑜」這3個字放到歷史，如果韓國瑜當選，他會拜託韓做個讓庶民翻身的總統。

胡志強說，以前看不到這麼多青天白日滿地紅國旗在飄揚，現在出來了，「如果韓國瑜不是奇蹟，什麼才是奇蹟」？韓國瑜沒有資源，辛苦打拚，這是台灣人的精神，大家要信任韓國瑜，希望他通過國民黨初選，贏得總統大選。

他也表示，韓國瑜要走完這條路要費很大工夫，從現在開始，任何抹黑、謠言、令人難以置信的說法都會再出現，大家通通不相信，越罵越堅定，相信韓國瑜。

胡志強指出，行政院、立法院都在民進黨手裡，大法官名額也快要在民進黨手裡，全世界沒有一個民主國家會把行政權、立法權、司法權都在同一政黨手裡，「吃相難看」，台灣沒有前途，未來國民黨不管是誰通過初選，大家一定要團結，把民進黨政府拉下來。

邵曉鈴則表示，每個人都是活菩薩的化身，大慈大悲，千手千眼的觀世音，她很感動、開心，在此向大家謝謝，韓國瑜一定成功、當選，當選中華民國的庶民總統。現場歡聲雷動，高呼「中華庶民總統」4次。

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