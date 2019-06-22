首辦華語教學國際研討會 僑委會盼以繁體字行銷台灣

2019-06-22 14:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕僑委會首度舉辦「2019年僑務委員會華語教學國際研討會」，研討會昨舉辦開幕典禮，共有來自全球34個國家、300多位對華語有興趣的人士共襄盛舉。出席開幕式致詞的副總統陳建仁說，擁有正體華文與民主自由的台灣品牌，必定能引航世界華文教育發展；僑委會委員長吳新興則表示，盼能透過研討會，讓台灣優質的華文教學品牌與正體字行銷全球。

僑委會委員長吳新興說，僑委會首度舉辦「2019年華語教學國際研討會」，一直以來僑委會專注僑教業務，辦理了十屆的「全球華文網路教育研討會」，累積相當數位華文教學學術能量，為深化研討議題，今年特別將焦點擴展至華語文教學、僑校經營以及文化傳承等多元面向，讓海內外華語文產官學研各界齊聚一堂，互相切磋研討；吳新興也期許所有華語文教學工作者共同努力，讓優質臺灣華文教學品牌及正體字走向國際。

根據僑委會提供資料，僑務委員會自1999年起每兩年辦理一次「全球華文網路教育研討會（International Conference on Internet Chinese Education，簡稱ICICE）」，至2017年共辦理10屆，累積相當多的數位華語文教學學術能量；為進一步擴大研討議題的廣度，2019年研討會規劃轉型成為「2019年僑務委員會華語教學國際研討會（International Conference on Mandarin [Chinese] Education，簡稱ICME）。

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