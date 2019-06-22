譏韓「溜之大吉」 模範生再批「高雄人注視韓，韓卻注視總統府」

2019-06-22 14:02

〔記者陳文嬋、王榮祥／高雄報導〕高市黃姓模範生昨穿「溜之大吉」T恤與市長韓國瑜合照，諷刺韓國瑜「呷碗內、看碗外」，他今再於PTT留言批韓國瑜「高雄人注視韓，韓卻注視總統府」，強調是不理性投票導致的必然結果。

高市黃姓模範生昨穿「溜之大吉」T恤與市長韓國瑜合照，諷刺韓國瑜「呷碗內、看碗外」，他今於PTT留言表示當時的想法，先強調沒有人指使他做這件事，他不是某些人口中的1450，更不是被父母、媒體或PTT洗腦的可悲年輕人。

黃生表示，他有思考能力，希望不要把非藍即綠的思想丟到他身上。另外，摸頭事件，他認為市長只是想表達關切，他「沒有」感到不恰當，同時感謝市長及市長夫人尊重他表達的意見。

黃生指出，這1年多以來，他對市長韓國瑜的看法，先說結論，這位橫空出世的「政治奇才」，是不理性投票導致的必然結果。

他說，韓市長的新聞，相信這段日子大家看得多了，先以15萬票的差距，拿到高雄市執政權，又在上任後引發各式各樣的爭議，當中除了群眾放大檢視的影響外，在他看來，除了市長本身有問題，握著票的大人們也有責任。

黃生表示，各位可以上Youtube看一下韓國瑜最近幾場造勢的姿態，老實說，無論語調起伏或肢體語言，他在造勢場合的凝聚力的確是一等一，但那又如何，找一位選舉高手來經營市政嗎?他想說的是，「高雄人注視韓國瑜，韓國瑜卻注視總統府」。

黃生說，去年九合一大選，他看見某些大人根本連選舉公報都不看就去投票，完全憑感覺。投票前事先做好功課，以身作則，才能讓沒有投票權的年輕世代信服，你不尊重手中的選票，就別期待選出來的首長能尊重你，總統亦然。

黃生補充說明，他不是館粉，也沒有被覺醒肌肉男帶壞，僅因為這句溜之大吉出自他和韓市長的直播對話。

校方表示，黃姓高三畢業生品學兼優，3年都擔任班長，今年當選高三模範生，熱心助人。

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