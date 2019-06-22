高雄市登革熱疫情攀升 蔡其昌批韓國瑜忙造勢

2019-06-22 08:12

〔記者黃鐘／台中報導〕高雄市登革熱確診病例不斷攀升！立法院副院長蔡其昌在臉書貼文批評，當高雄市民陷入登革熱嚴重威脅時，韓國瑜市長卻忙著到台中造勢，這樣的市長要選總統，台中市民能夠接受嗎？貼文一出，網友大酸「還得忍耐半年才能罷免他」。

高雄市近期本土登革熱確診病例數持續上升，蔡昌其說，當高雄市民已陷入登革熱嚴重威脅時，身為地方父母官的韓市長，還在問「我們這為什麼爆發登革熱？」的同時，竟能夠拋下市民鄉親，四處去舉辦歡樂造勢，也難怪民意持續下探，這樣的市長要選總統，台中市民能夠接受嗎？

不少網友湧入蔡其昌臉書留言，大酸：「搞不懂選這種人真是害慘了高雄，還要那麼久才能罷免他，真是有夠氣死人」、「被拱出來的草包，還能有期待嗎？還得忍耐半年才能罷免他，罷免成功後，高雄市再來好好查帳目」、「高雄鄉親朋友們，該是覺悟的時後了，無能的市長忙著選總統，用選票罷免他吧！不要讓他再繼續傷害高雄…天佑高雄。」

有人則批，「這種沒有能力的人，中央給他再多的錢也是沒用，因為要消滅登革熱他根本不知道要從哪裡做起，然後一直忙著造勢，高雄市民有這種市長真是悲哀」、「地方父母官不是該苦民所苦嗎？牠只有在高雄需要錢的時候快馬加鞭到中央去要錢，要到錢後馬上到處造勢灑錢！哪裡管高雄市民死活啊！？」

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