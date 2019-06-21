623遊行資金來源遭質疑 黃國昌嗆韓國瑜：一起公布明細

2019-06-21 22:32

〔記者周湘芸／新北報導〕網紅「館長」陳之漢今晚邀請時代力量立委黃國昌開直播，除了談到司法改革、體育改革等議題，面對623反親中媒體遊行被質疑資金來源，黃國昌痛批，「連乾乾淨淨的募資來源都能被中天抹黑，要請會計師公開明細可以，那就相約韓國瑜明天台中造勢一起公布，就約好下週五一起面對媒體。」

外界批評，黃國昌岳父是中國富商，他也是「舔共」的一份子，黃國昌在直播中澄清，岳父只是台灣建築商，從來沒在中國工作過，甚至他大打高房價也是在違反岳父利益。他認為，網友會對他有所誤會，恐是受到媒體「旺旺中時」抹黑。

黃國昌指出，2015年選立委時，不少學生發起反旺中，當時旺旺集團董事長蔡衍明就曾誣賴他發錢給走路工去NCC前面抗議，雖然後來有刊道歉啟事，「但到現在還在抹黑，那你覺得他有任何反省嗎？在我岳父身上潑糞是什麼意思？」

黃國昌坦言，岳父出生在「深藍」的外省家庭，一開始甚至不認同他（黃國昌）做的事，但卻從來沒有阻止，經過長時間相處雙方也慢慢可以理解。

對於外界傳言兩人挺郭、挺柯等說法，館長也說，希望大家暫時把風向放下，將焦點放在「反親中媒體」和「守護台灣民主」，最起碼讓外界認為對守護台灣民主是團結的。他除要感謝所有捐款民眾，也要謝謝蔡英文總統、台北市長柯文哲和鴻海董事長郭台銘等人表態支持。

館長說，自己一直以來都是認人不認黨，包括柯文哲、新北市長侯友宜、黃國昌都是好人，而蔡英文雖然在軍事、國防成績讓大家有目共睹，但打擊貪腐和司法改革仍要努力。

館長將於23日在凱達格蘭大道舉辦反親中媒體遊行，不僅有黃國昌力挺，先前更邀請蔡英文、朱立倫、柯文哲、韓國瑜等人出席。他今天也在臉書透露，民進黨當天也將派代表出席支持。

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