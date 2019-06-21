不解有人大選前才好奇小英論文 LSE主任：近期公布謎底

2019-06-21 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕針對外界謠傳總統蔡英文博士學位、論文涉造假抄襲，倫敦政經學院（LSE）台灣研究計畫室主任施芳瓏，今（21）日稍早在臉書專頁上正面回應眾多網友質疑，表示倫敦政經學院花費許多人力成本，在多方諮詢查證之後，「近期將會公布論文的謎底」，也不禁感嘆為何台灣部份人士只有在總統大選前才對這本論文如此好奇。

據施芳瓏貼文，她認為現在網友間的對話，在民進黨總統初選結果公布後，已經趨於平和理性，也相信大家已經更加了解英國大學博士學位的運作模式。部分網友雖已不質疑蔡英文博士學位，卻仍堅持要看到論文，對此，施芳瓏表示校方已經花了許多人力成本，在多方查證之後，「近期將會公布論文的謎底」。

施芳瓏表示，倫敦政經學院以及校友蔡英文，從未閃躲迴避論文的爭議。但蔡英文畢業於35年前，當時所有論文皆為紙本，且仍由倫敦大學圖書館負責整理，在近10年倫敦大學改制、圖書館重整後，追查改制前的資料或是公開個人資料如博士導師等，都有一定的難度。

施芳瓏雖不否認校方曾有人為疏失，但她也不禁感嘆，為何這本論文只有在台灣總統大選前夕才會有為數眾多的詢問？選舉應是「詢問當下政策」，而倫敦政經學院即以「政策研究聞名」。她打趣地問道：「誰可以幫忙回答這個問題呀？」，邀請網友探討「總統選舉與博士論文的關係」。

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