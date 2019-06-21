反送中》香港人與中國抗爭 謝長廷回憶起「江南案」

2019-06-21 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕台灣駐日本辦事處代表謝長廷近期發表對香港反送中抗爭的看法，港府將此事定調為外力介入，讓謝回憶起過去國民政府想對旅美作家江南不利，自己在官司未明之前被稱「勾結洋人欺負同胞」。

謝長廷表示，香港政府定調反送中運動是外力介入的有組織暴動，這是「極權統治的老套」，台灣過去發生美麗島事件後，國際特赦組織等人權團體開始聲援台灣民權，在1984年，當時的情報局長汪希苓涉嫌指使竹聯幫幫主陳啟禮等去美國舊金山刺殺作家江南，其家屬委託孔傑榮律師來台打官司，「我和李勝雄律師也共同當代理人，控告他們」。

謝長廷指出，情報局與竹聯幫在那時都令人聞風喪膽，「得罪了可能小命難保」，但在國際輿論發酵之下，「他們沒有直接傷害我，只是不斷攻擊我無恥借用外力」，「勾結洋人欺負同胞」，「但我們都堅持到底，後來政府私下付了一億多元和解金了事。可見外力介入還是有效」。

謝長廷解釋，人權問題如同現行法令鼓勵家暴通報，人人皆可通報，不可能期待被虐兒童對抗施虐者，因此可見當一個國家內出現嚴重人權迫害事件時，也不能盼望受害者得以對抗政府，應該告知全世界，讓外媒進入探究，「專制政府最怕國際壓力，但他們會以外國干涉，勾結外力來譴責」。

謝長廷臉書全文

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