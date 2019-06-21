國中生嗆韓可笑 12歲韓粉嘆「教育出問題」 網友超傻眼

2019-06-21 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜19日出席高雄市模範生及畢業生合影活動，一被名國中應屆畢業的男模範生嗆「你要選總統這件事情，真是太可笑了」。對此，一名12歲的韓家軍魏小弟認為，許多和他同年齡的學生對韓國瑜不滿，「這是我們教育已經出問題了」，但文章許多網友看傻了眼。

韓國瑜19日與模範生及市長獎畢業生合照時，被一名模範生當面嗆聲：「你要選總統這件事情，真是太可笑了，不要讓你的感性壓過理性，要醒一醒！」結果韓國瑜馬上用左手將他撥開。

對此，一名超級韓粉12歲魏小弟在臉書表示，「我不是在替韓國瑜阿伯說話，至（自）從他做高雄市市長不知道替高雄做多少事情，還是有很多人不滿意，我說跟我同年紀的同學，他們大部分都對韓國瑜不滿，這是我們教育已經出問題了」。

他認為，這名國中模範生知道的只有單方面而已，韓國瑜為何競選政見都沒實現就要去選總統？因為「想要做的事情都被中央卡住了」，韓國瑜才會「不得已出來選總統」。

魏小弟的PO文湧入上千則網友留言，許多網友傻眼地說「說來聽聽做了什麼？看你是個小朋友就不嘴你了，以後長大再回過頭看看這一段吧，倒是你爸媽的教育，出來讓我嘴一下」、「多讀點書，你會知道什麼是認真做事，什麼是講幹話」、「說個笑話，一個國小生嘴國中快高一的資優生知道的事情太膚淺」、「所以韓到底具體做了什麼事啊」。

但也有許多鐵韓粉表示，「小孩不用多會讀書，禮義廉恥公民與道德才重要！」、「只投韓（他人廢話不聽）因為我有眼睛自己看；我有心，用心體會韓總團隊的好」、「加油，不用怕酸言酸語，酸你的人你沒有跟他們打交道義務」。

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