蘇揆釋利多 每年汰換400輛娃娃車、每輛補助30萬

2019-06-21 15:34

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長蘇貞昌今日宣布自今年8月起全面實施「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」，減輕家長育兒負擔，更將學前教育2020年預算增加至近400億元，要讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧；此外，每年汰換或購置400輛幼童專用車，每輛車汰換或購置，每輛車補助30萬元。

蘇貞昌表示，蔡英文總統非常重視學前教育，自前行政院長林全及賴清德就開始加強推動。政府為讓年輕父母敢生、樂養，減輕家長育兒負擔，以及讓幼兒園經營者更新整體設備、提高教師待遇。這些都不是喊口號就可以做到的，政府的政策是理想，但要落實必須要有資源、也要有制度配合。

蘇院長強調，政府學前教育預算明年將增加至近400億元，除了增設公幼，建置準公共化機制外，也要讓在家照顧孩子的家長，每年可領3萬元育兒津貼，第3胎以上子女家長每年則發給4‧2萬元育兒津貼。

另外，鑑於目前全台灣的幼童專用車約4000輛，依規定逾10年必須汰換，因此政府要大力補助，每年汰換或購置400輛幼童專用車，每輛車汰換或購置補助30萬元，請教育部編足預算，儘速換新，讓小朋友安全上下學、也讓家長安心。

蘇院長表示，昨日行政院會通過「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，今日又宣布給予幼兒照顧與幼童專用車相關補助，希望能儘速推動及落實執行。

教育部表示，行政院於去年7月發布「我國少子女化對策計畫」，今年8月起全面實施，預計約有80萬名幼兒受惠。其中包括8年內（106-113年）增加公立及非營利幼兒園3000班（8萬6千個名額）；持續推動準公共化幼兒園，讓家長每月負擔不超過4500元，目前平價幼兒園（公幼及準公幼）與私幼比例提高為5:5；另亦擴大發放2-4歲育兒津貼，針對在家自己照顧孩子的家長，每月可領2500元，第三胎以上每月再加發1000元，是歷年來最大規模的學前教育投資。

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