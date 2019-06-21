軍公教年改釋憲辯論下週登場 司法院公布參加者名單

2019-06-21 16:58

〔記者吳政峰／台北報導〕眾所矚目的軍公教年改釋憲案言詞辯論將於24、25日登場，司法院21日公布預定出席的兩造及鑑定人名單，因目前尚有其他年改釋憲案，本案的結果具象徵與指標意義，訂8月底公布揭曉。

司法院表示，大法官為審理立法委員江啟臣等38人聲請解釋陸海空軍軍官士官服役條例（107年度憲一字第10號）及立法委員林德福等38人聲請公務人員退休資遣撫卹法（107年度憲一字第3號）、公立學校教職員退休資遣撫卹法（107年度憲一字第2號）部分條文違憲疑義案，分別訂於24日下午2時、25日上午9時、25日下午2時在憲法法庭舉行言詞辯論。

司法院指出，本三項言詞辯論出庭人員預定如下：

1.107年度憲一字第10號（軍人年改案）：聲請人指定代表立法委員李鴻鈞、呂玉玲、費鴻泰、代理人賴來焜教授、李漢中律師、陳淳文教授；關係機關部分，行政院指定代表林萬億政務委員、國防部白捷隆司長、沈世偉副司長、代理人林明昕教授、孫迺翊教授、尤伯祥律師。鑑定人為游錦帆先生（聲請人推薦）及劉靜怡教授（關係機關推薦）。

2.107年度憲一字第3號（公務員年改案）：聲請人指定代表立法委員林德福、李鴻鈞、王育敏、代理人李念祖律師、鄧民治律師、蔡進良律師；關係機關部分，行政院指定代表林萬億政務委員、考試院指定代表銓敘部周弘憲部長、陳紹元司長、代理人林佳和副教授、范文清副教授、洪偉勝律師。鑑定人為李來希先生（聲請人推薦）及張桐銳教授（關係機關推薦）。

3.107年度憲一字第2號（教師年改案）：聲請人指定代表立法委員曾銘宗、高金素梅、林為洲、代理人林石猛律師、董保城教授、朱敏賢律師；關係機關部分，行政院指定代表林萬億政務委員、教育部李嵩茂處長、考試院指定代表銓敘部陳紹元司長，代理人陳信安副教授、翁國彥律師、黃旭田律師。鑑定人為黃耀輝教授（聲請人推薦）及柯格鐘副教授（關係機關推薦）。

司法院強調，本次言詞辯論為使無法到庭的民眾及媒體，也能了解法庭進行的情形，將在司法院1樓多媒體簡報室同步傳輸憲法法庭開庭實況的影音，供民眾及媒體旁聽觀看；並將法庭活動的影音在司法院網站直播。辯論期日後，影音檔案則存置在「司法影音專區」，供下載點閱。

至於旁聽證，司法院指出，有關憲法法庭及多媒體簡報室旁聽證的核發，經網路報名申請成功且民眾旁聽證序號在第1號至第24號者，得於憲法法庭旁聽，旁聽證序號第25號至第60號者，於1樓多媒體簡報室旁聽。

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