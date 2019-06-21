頒市長獎花半天 柯P：對國家市政有好處嗎？是為選票

2019-06-21 17:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前與模範生及市長獎畢業生合照，被男學生當面嗆「選總統很可笑」，但市長獎冗長頒獎過程讓台北市長柯文哲頗有怨言，柯直言，頒獎對國家有好處嗎？對市政有幫忙嗎？沒有啊，這個很清楚，是為了選票。

柯文哲接受民進黨北市議員高嘉瑜、名嘴黃暐瀚主持「我要當選」節目專訪，今日中午Youtube影音網站播出節目內容，在節目尾聲主持人問到有關重陽敬老金的議題。

柯文哲對此表示，前台北市長陳水扁有兩個發明，一個被他改掉，一個沒被他改掉，市長獎頒獎拍了4千張相片，需要把台北市國小、國中、高中全部集中在大安高工，花4個半天，「為什麼要頒市長獎，為了選票」。

高嘉瑜補充說市長獎跟市長合照，對孩子來說是個榮譽感，但柯文哲表示，這對國家有好處？對市政有幫助嗎？沒有啊，這個很清楚是為了選票，一旦做了就很難收回來。

柯文哲說，他本來想廢掉，結果做了問卷調查，99%小學生都想維持，只好鼻子摸摸算了，「照4千張相，閃光燈閃到最後視網膜都快壞掉」，純粹為了選票考量。

至於重陽敬老金，柯文哲表示，國民黨願意賣黨產他會很感謝，但敬老金一年要8億元，預算再加8億，「你自己講你要刪掉哪一塊，他（指國民黨）一定說不要刪，他什麼都不要刪，要再加8億，叫我舉債，債留子孫」。柯說，全台灣都一樣，大家一直花，每個縣市都負債，這個錢將來誰要付很清楚。

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