獨家》爆韓國瑜有私生女 吳子嘉聲請傳喚「新莊王小姐」作證

2019-06-21 15:19

〔記者錢利忠／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉今天下午因被高雄市長韓國瑜控告妨害名譽一案，被台北地檢署傳喚二度出庭，據悉，吳子嘉日前首次出庭時曾向檢方透露消息來源，當庭點名名嘴黃光芹知情，並聲請傳喚黃光芹、前高雄縣長楊秋興、高雄市輪船公司董座黃文財及新莊王小姐等4人到庭替他作證。

今天下午3點30分，吳子嘉庭訊1小時結束，他訊後受訪表示，今天主要是向檢方聲請多傳喚幾名證人，但他是被告，案件仍在偵辦中，他不便透露名單。

吳子嘉日前爆料，指韓國瑜和新莊王小姐有一段長達10年的婚外情，甚至育有1名私生女並提供生活費。韓國瑜自認清白，上月31日北檢提告吳子嘉誹謗。

本月4日，北檢首度以被告身分傳喚吳子嘉到庭，庭訊5小時結束；據悉，吳子嘉除了當庭提供LINE對話紀錄，證明自己有所本之外，還直指黃光芹也知道這件事，而且曾一度跟韓國瑜走得近的楊秋興等人，也知道內幕，他為此向檢方聲請傳喚黃光芹等4人作證。

黃光芹則曾在本月1日，在《三立新聞》政論節目「驚爆新聞線」爆料，指自己也掌握類似訊息，指出該名「王小姐」年約41歲，黃光芹表示自己和吳子嘉「消息來源不同」，是來自一位「紅頂商人」，也強調韓國瑜太太李佳芬對此在事前「真的不知情」，同時，她也指出吳子嘉的爆料「不能說是錯的」。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法