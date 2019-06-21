韓國瑜台中場造勢明登場 警管制原則「管車、不管人」

2019-06-21 16:08

〔記者許國楨／台中報導〕高雄市長韓國瑜台中場造勢大會明（22日）登場，警方表示，預期當天下午4點過後造勢活動加溫才會嚴格管制，外地車輛限制進入，住在管制範圍內的居民只要向值勤警員口頭說明就可以自由出入，但會視狀況作必要的彈性管制車輛通行，採取「管車、不管人」方式確保住戶及商家通行權益。

台中市第六分局今天表示，明天活動將採以影響民眾最小的疏導管制方式來執行，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由執勤員警當日發送用路人相關改道資訊，另已協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛。

針對搭遊覽車前來參加的韓粉，警方同時公布遊覽車的行進路線及下車點，原規畫在市政路及朝富路口為上下車點，昨也再增加市政路對面的下車點，而當晚7點市政北二路與河南路口的大進場入口，為防止人潮太多影響動線順暢，除主辦單位志工投入協助，警方也將以交通椎、連桿圍出路口淨空區及緊急通道，以防意外時讓救護車可以迅速進出。

另管制區內居民及商家的通行權益是否受損，警方強調，活動申請時間是上午8點到晚間10點，中午之前人潮還沒聚集可能不會管制，12點到下午4點人潮開始湧入將進行寬鬆管制，所有人車仍可以通行，下午4點過後造勢活動加溫才會嚴格管制，外地車輛限制進入，住在管制範圍內的居民只要向值勤警員口頭說明就可以自由出入，但若是要接送當地老人回家，或接送當地婦孺外出等，警方會通融放行外地車輛。

第六分局同時呼籲參加民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場，以避免交通壅塞或停車不便，並隨時收聽路況報導提前改道行駛，避開管制區域，同時籲請民眾遵從員警指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯耽誤行車時間。

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