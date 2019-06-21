單身青年、婚育家庭租金補貼9月開跑 試辦方案出爐

2019-06-21 12:56

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院今年6月20日正式核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，內政部也於今天先行公布相關方案，根據方案規劃，符合標準的單身青年每月最高可獲得2600到4000元租金補貼，新婚育兒家庭則可獲3000到5000元租金補貼，補貼時間最長1年，今年9月起將開始受理申請。

根據內政部試辦規劃，本方案的補貼對象有二，其一是20歲到40歲間、每月平均所得低於各縣市最低生活費2.5倍、無自有住宅的單身青年，其二則是每人每月平均所得低於各縣市最低生活費2.5倍、無自有住宅、2年內新婚或育有未成年子女的家庭。

依2019年政府公告的最低生活費數據，各縣市最低生活費2.5倍以下的門檻分別是：新北市3萬6665元、台北市4萬1450元、桃園市3萬6445元、台中市3萬4533元、高雄市3萬2748元、金門縣與連江縣2萬7838元、台南市與其他縣市3萬970元。

需要注意的是，在單身青年方面，租屋處與戶籍不限制在同一縣市，最低生活費計算以租屋處所在地為準，但新婚育兒家庭的戶籍地與租屋處需於同一縣市。據內政部規劃，單身青年與新婚育兒家庭的補貼戶數為各1萬2000戶，合計2萬4000戶，總補貼經費為9億7926萬9600元。

實際補助金額方面，在最低生活費較高的台北市，受補助的單身青年與新婚育兒家庭可分別領到最高的4000元、5000元補助；新北市、桃園市、台中市、新竹市及新竹縣則為3200元、4000元；台南市與高雄市可領到2600元、3200元；其他縣市可領到2600元、3000元。

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