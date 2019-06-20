反送中》嘉中學生挺香港：「天，港快亮吧！」

2019-06-20 17:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕香港「反送中運動」引發國際關注，嘉義高中學生今天利用午休時間在校內發起「天，港快亮吧！」活動響應，現場逾200名學生高呼「我在嘉中，我反送中」口號，並錄製聲援香港的影片，將貼在嘉中班聯會臉書專頁 聲援港人。

活動由嘉中應屆畢業生李冠郁及高二學生吳坤鴻和陳翊晉等人發起，嘉中班聯會協辦，邀請嘉中校友、時代力量黨主席邱顯智以及嘉中退休老師林瑞霞解說香港反送中事件。

邱顯智說，高中生也是公民社會一分子，應關心社會，他向學子解說香港的逃犯條例、引渡條款和香港政府想要達到的目的，嘉中是南部第一所發起反送中運動的學校，「身為校友很驕傲」。

林瑞霞說，中國司法不透明，她認識一位母親，兒子曾被中國關押9個多月，「為什麼被關押？人關在哪裡？」家屬都沒有接獲通知，這在民主的台灣是不可能發生的事，顯示中國司法根本沒有文明可言，司法均由中國共產黨控制，毫無獨立性。

李冠郁認為，高中生是未來國家棟樑，不應只會唸書，也要有思考能力，了解世界正在發生的事、關注參與社會議題，「身為公民、責無旁貸」，他雖已畢業，但希望當作引路人，讓學弟妹更關注社會公平正義。

現場透過演說、互動式問答，讓與會學子徹底了解反送中運動，最後眾人錄製影片聲援港人，高呼口號「我們挺香港，反送中，香港人民，加油。」表達對香港的支持。

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