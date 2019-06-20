議員爆高雄防疫工作內幕 批韓市府反應慢半拍

2019-06-20 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕近期高雄市登革熱疫情延燒，市長韓國瑜連日來對防疫工作的表現，引發外界諸多批評。高雄市議員林智鴻在臉書上指出，早在5月23日的第二次登革熱防治會議，就已經提出要動用第二預備金來執行防疫工作，但市長韓國瑜卻拖到6月12日才簽准，整整晚了20天，林智鴻也質疑韓國瑜，週末又要放生高雄，跑去台中造勢嗎？

林智鴻稍早發文指出，根據高雄市政府衛生局所提供的登革熱防治工作會議紀錄，早在5月23日的第二次登革熱防治會議，防疫單位就已經提案動支第二預備金以因應高雄登革熱防疫工作，主席洪東煒副市長當場也裁示「依程序簽陳動支」，但韓國瑜卻在6月12日才簽准動支，整整拖了20日之久。

林智鴻發文所附上的會議記錄顯示，直到5月23日登革熱防治工作會議開會前，高雄市的本土登革熱確診病例數只有1例，但直到市府確定撥用第二預備金的期間，卻爆發了18個新的確診病例，疫情一發不可收拾。截止到目前，高雄市的登革熱確診病例是21例。

林智鴻痛批韓國瑜這20幾天忙於初選造勢，錯過防疫的黃金時間，又怪罪中央不幫忙。反觀行政院6月14日收到高雄市的公文後，19日就簽准補助，扣除週末假日，行政流程只有2天半，海放韓市府的行政效率。林智鴻也質疑韓國瑜本週末行程，「韓市長還要放著高雄登革熱疫情還有市政不管，跑到台中去造勢嗎？」

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