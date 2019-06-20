蘇揆拍板投資台灣三大方案！創造逾1.1兆投資

2019-06-20 12:02

〔記者李欣芳／台北報導〕為吸引海內外台商投資台灣，同時因應美中貿易戰變數，行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板經濟部提報的「投資台灣三大方案」，包括「歡迎台商回台2.0行動方案」，「根留台灣企業投資方案」、以及「中小企業投資方案」，補助銀行貸款手續費，預期創造1兆1750億元的投資與10.4萬個本勞就業機會。

經濟部次長王美花表示，「根留台灣企業投資方案」、以及「中小企業投資方案」，補助銀行貸款手續費，將自7月1日起實施，至於「歡迎台商回台2.0行動方案」的補助銀行貸款手續費，法規確定後就會實施。

今年起實施的「歡迎台商回台投資行動方案」，為協助台商返台投資，方案推出專案貸款，由國發基金補助銀行委辦手續費1.5%，補助總額度為200億元。由於反應熱烈，補助銀行手續費的200億元額度已經用罄。

這次則推出台商回台投資方案的2.0版的新版方案，延續補助回台投資台商的貸款銀行手續費，貸款補助總額度上調到5000億元，並將補助分為三等級，貸款額度20億元以內補助0.5%，20億元到100億元補助0.3%，100億元以上補助0.1%；至於貸款期限，從原本最長不得超過10年，修正為最長5年。

至於根留台灣大企業與根留台灣中小企業2方案，將貸款手續費補助優惠擴大適用到根留台灣的企業，大企業將比照新實施的台商回台方案2.0版，享有專案貸款銀行手續費補助，補助比率也比照適用，中小企業則補助1.5%的銀行貸款手續費。

行政院今天在院會後由政院秘書長李孟諺、國發會主委陳美伶與王美花等官員出面說明。蘇貞昌在院會表示，今天院會所提投資台灣三大方案，包括「歡迎台商回台投資2.0」、「根留台灣企業」及「中小企業」加速投資方案，受惠對象除原本回台投資廠商外，也針對未曾赴中國投資之大企業，以及在地的中小企業，分別研擬方案，擴大適用。

蘇貞昌說，三大方案都有補助委辦手續費，鼓勵銀行提供廠商必要之資金，導引廠商投資，台商回台投資總核貸額度也由200億上調至5000億元，針對根留台灣的企業，則提供800億元的核貸額度。三大方案也都提供土地、水、電、稅務專屬服務與客製化單一窗口，讓工商界可以更放心加碼投資台灣。

蘇揆指出，行政團隊要用實際行動，讓產業界跟國人看到，政府拚經濟不只是有決心，更是有策略，同時在審核上展現效率，在辦法上充滿彈性，可以與時俱進、機動調整。就像歡迎台商回台投資方案，他在4月9日去參訪第一家審核通過的廠商（智邦），人家反映確有勞動力不足的問題，而且不只一家反映，行政院在5月31日就核定修正，將現有外勞Extra機制由10%調增至15%，協助產業充裕人力。

蘇貞昌說，政府打造好的環境，讓企業更放心投資打拚，就能創造出更多穩定的就業機會，人民就能安居樂業，請有關部會共同努力，全力推動三大方案切實執行。

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