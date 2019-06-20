世界難民日 民團籲立院盡速通過難民法

2019-06-20 11:28

〔記者彭琬馨／台北報導〕多個民間團體今在立法院召開「世界難民日 台灣應盡速通過難民法」記者會。台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，在立法院尚未通過難民法之前，我國現存法律移民法沒有「不遣返原則」的規定，因此台灣曾直接遣返多位來自敘利亞尋求庇護的庫德族人；邱伊翎說，尋求庇護不是犯罪，對尋求庇護者造成迫害的國家，才是犯罪，呼籲立法院應盡速通過難民法。

台灣人權促進會、人權公約施行監督聯盟、西藏台灣人權連線、同志諮詢熱線、台灣基督長老教會、親子共學教育促進會、民進黨立委尤美女、陳曼麗今共同召開記者會，呼籲立法院朝野應盡速通過難民法，建立難民審查與保護機制。

人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立表示，部分台灣人認為，台灣經濟狀況並非最好，因此無法協助難民，但他認為，台灣提供的不只是物質上的支持、還有精神；黃嵩立說，如同台灣成為亞洲首個通過同婚的國家，這也是向國際確立台灣國家品牌與價值的機會。

國際特赦組織台灣分會代理秘書長黃尚卿則說，難民是在非自願情況下離開自己國家的人，經濟狀況比較好的國家，應該設有安置難民的機制；黃尚卿說，難民本身不是問題，造成難民無法回家的政權才是問題。

難民法草案2005年首次由民進黨提出、送入立法院審查，2008年國民黨執政後並列為優先法案，草案目前已完成委員會初審，但仍未進行二三讀。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法