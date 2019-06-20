孩子在乎自身未來！韓被學生嗆 高嘉瑜高級酸：當頭棒喝

2019-06-20 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨與模範生合影時，一名男國中生被摸頭後當面嗆韓選總統太可笑、別讓感性壓過理性，並要韓醒一醒。韓當下並未回應，僅用左手將對方撥開，事後則稱學生願表達意見勇氣可嘉。對此，民進黨籍台北市議員高嘉瑜在臉書提到，現在的小孩在乎自己的未來，他們的聲音雖直接，但卻是「當頭棒喝」。

高嘉瑜在文中表示，近日跑了好多畢典，從國小、國中到高中都有同學主動要簽名合照，讓高「受寵若驚」，並狀似有感而發地說，現在小孩很有獨立思考能力，尤其都是網路世代，他們不僅關心政治，也在乎自己的未來。

高嘉瑜在文中指出，不要輕忽這些小孩的聲音，「雖然直接，但絕對是當頭棒喝」，同時在文末標記「被嗆聲的感覺一定很不好受」、「被摸頭的感覺也很不舒服」與「3歲小孩都知道眼球運動了」。

網友見狀直呼「以後我兒子畢業也麻煩妳」、「太可愛」、「不要國瑜、只要嘉瑜，小朋友攏麻知」、「我討厭被摸頭，但如果是嘉瑜我考慮」；也有人叮嚀「希望妳的感性不要超過妳的理性」，高回應「我的感性也大於理性」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法