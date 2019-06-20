韓被嗆選總統可笑後撥開國中生 溫朗東：不寒而慄！

2019-06-20 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨與模範生合影時，一名男國中生當面嗆韓要選總統太可笑、「要醒一醒！」當下韓並未回應，僅用左手將對方撥開，該段畫面流傳至網路後引發熱議。事後韓表示學生願意表達意見勇氣可嘉。時事評論家溫朗東今在臉書撰文直呼他看了重播後，針對部分細節，「越看越覺得不寒而慄」。

溫朗東在文中表示，新聞提到韓用左有將學生「請」下去，而左、右手使用「意義截然不同」。溫解釋，面對一個人時，「如果你用右手把他撥到你的左邊，你的脖子胸口要害都暴露在對方的拳腳範圍內，所以這是一種表達信任的方式」，然而若換成是左手，「你的脖子胸口是被你的左手保護住的，這表示你的不信任」。

溫朗東在文中指出，可以理解韓不信任嗆他的國中生，但他要提醒的是「各位有注意到韓國瑜是什麼時候，選擇用左手去撥嗎？」並稱大概是在對方吐出「你要去選總統這件...」這幾字時。溫認為，韓連後半句是否支持他選總統都沒聽到，就在短暫互動中獲得足夠資訊確定對方有點敵意，「這是多麼迅速的反應，人際相處上的神直覺」。

溫朗東在文中提到，他不是要神化韓，而是要理解其能耐，並舉例有些朋友被迫出席韓會現身的場合，「他說，韓國瑜像是有雷達一樣，遠遠就知道那些人是韓粉，那些人是本土派」，並精準將力氣放在支持者上；溫直言，韓的政策思維「狗屁不通」宛如一推就倒，但若比口號大賽、人際關係直覺，韓是從無數應酬中鍛鍊出來的，呼籲如果不用「極度慎重」態度去看韓，明年悲劇恐重演。

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