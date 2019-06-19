防治登革熱經費「買禮券」？ 高市府回應了

2019-06-19 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今（19日）宣布，高雄市5318萬元登革防治經費「全數預算照准」，但有媒體報導，高市府遞送的公文中有一筆預算是要拿來「買禮券」，因要求不合理被政院打槍。對此，高雄市新聞局長王淺秋回應，該預算從2016年就開始編列了。

據《ETtoday新聞雲》報導，高市府向中央要求的預算中，有一筆是「決戰境外－邊境檢疫專案」，預計是拿來購買2412份的500元禮券，總金額約113萬元。消息一出遭網友狂酸，「禮券防登革熱？」、「發大財買個禮券錯了嗎」、「用禮券打蚊子？」、「打蚊子發大財，韓粉快來搶」。

綜合媒體報導，對此，高市新聞局長王淺秋表示，很多發燒案例無法強制就醫，所以禮券是鼓勵他們就醫的方式，從2016年開始，市府就有發放禮券鼓勵旅客主動篩檢的措施。

另外，高市衛生局也指出，行政院補助登革熱防治5318萬元計畫中決戰境外項目（約113萬餘元），將作為入境旅客篩檢疑似登革熱症狀者提高配合就醫誘因，發予獎勵的措施；因為入境發燒旅客無法強制就醫，所以以獎勵的方式鼓勵其就醫，也提高篩檢率及早發現降低境外移入再傳染可能性。

高市衛生局說，本計畫自2016年起即如此執行，目的就是要避免登革熱境外移入風險進入社區。

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