榮星公園鴿群成災 柯文哲：不然辦個抓鴿子大賽

2019-06-19 15:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕坐落台北市中山區的榮星花園占地寬廣，曾是電影拍攝地點，但因大量鴿子群聚，造成環境髒亂問題，當地里長多次為此向市府求援，卻仍無法有效杜絕鴿群。台北市長柯文哲今竟說「不然辦個抓鴿子大賽」，最後則是裁示，要求公園處「錄影、拍照、開罰」，只要有人在公園餵鴿子，就依法開罰1200元以上、6000元以下之罰鍰。

市長柯文哲今早主持中山區里長座談，其中江寧里長徐信洲反映，榮星花園靠近民權東路側，擅自餵食鴿子的情況相當嚴重，不僅人行道上到處都是鴿子糞便，民眾也擔憂是否會有禽流感等疫情的問題。

徐信洲抱怨，鴿子的問題持續多年，過去向市府反映，但公園處全都置之不理，反倒是環保局還有幫忙以廢棄物清理法幫忙開單。

動保處動物救援隊長吳晉安解釋，為控制野鴿數量，北市2017年已試辦「台北市野鴿節育計畫」，以配方飼料降低孵化率的方式控制數量，不過，餵食時必須有專人陪同，避免有其他鴿子誤食。

吳晉安表示，西班牙巴塞隆納有類似計畫，野鴿數量確實下降，但最根本原因是強力執法，嚴格要求民眾不得餵食鴿子。

對此，柯文哲半開玩笑說，那把鴿子抓去殺來吃一吃好了，還是舉辦個「抓鴿子大賽」。他最後裁示，要求公園處「錄影、拍照、開罰」，只要有人在公園餵鴿子，就依法開罰1200元以上、6000元以下之罰鍰。

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