嘉縣議員在議會指「警察好像組織流氓」 縣警局長嚴正駁斥

2019-06-19 15:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天進行縣政總質詢，嘉義縣議員邱銀海質詢時要求嘉義縣警局局長廖宗山到備詢台，指警察值勤態度不佳，「好像組織流氓」，人民觀感不好，要求改進，廖宗山回應「警察不會是組織流氓」，會後更發表聲明嚴正駁斥議員指控。

邱銀海質詢時說，有百姓在講「警察好像組織流氓」，正常應該是要警民一家親，值勤態度不太好，好像犯重案，「好像殺人犯」，態度很差，「這是什麼原因？」

廖宗山說，如果有少數同仁有這種問題會檢討，而多數同仁服務態度都不錯，議員關心是少數同仁行為；邱銀海則說，警察和百姓是最要好的，是要保護百姓，不要像「組織流氓」，廖宗山則回「警察不可能是組織流氓」；邱說，「當然不會啦，但態度啦，態度！」廖宗山說，「議員關心的事，應該只是單純個案」，警察機關不可能是組織流氓；邱銀海說，「希望局長拿出魄力，改一些態度，又不是犯重案，臨檢態度也不用太壞吧，對百姓可以好一點」，廖宗山說，「執行公權力該怎麼執行就執行」，邱說「拜託局長了」。

對於邱銀海指控，廖宗山會後發表聲明嚴正駁斥：「本局同仁均為奉公守法、認真執勤之人民保母，所有警察同仁在第一線打擊犯罪不遺餘力，所有的緝毒、打詐、掃黑、肅槍、肅竊，均有很好的成績；在為民服務方面，更積極實施關懷獨居老人專案，協助民眾急難救助，協尋失蹤老人、兒童等，均獲民眾好評，迄今未聽聞警察同仁有不良的風評，本局亦不容許任何害群之馬的存在。邱議員的指控是無的放矢，未來，本局同仁將會更努力維護社會治安，希望能打造嘉義縣為全國最安全、最宜居的地方！」

記者會後訪問邱銀海是否有個案，他則說是指警察值勤態度問題，臨檢大小聲，議會所指是要求警察改進值勤態度，並非單指個案，對於縣警局會後發佈聲明指他「無的放矢」，則說「不必回應」。

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