民進黨團嗆韓國瑜：別把登革熱疫情當總統選舉鬥爭題材

2019-06-19 09:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團今向高雄市長韓國瑜喊話，不要把高雄市民登革熱疫情災難，作為選總統的鬥爭題材。

對於韓國瑜市長帶媒體直闖立委辦公室爭取登革熱防制經費，又揚言高雄市若新增一例要算在蘇貞昌院長頭上……等說法，民進黨團痛批韓國瑜把登革熱疫情當成政治鬥爭籌碼，只為拉抬自己日趨下滑的總統初選選情。

黨團指出，登革熱防疫是不分藍綠執政、都必須面對的嚴峻考驗，歷年來高雄防疫工作已累積相當多經驗，每年春夏之際登革熱高峰期來臨前，全市總動員街道空地除草、稽查積水、清理雜物、病媒蚊指數高的地區進行噴藥。

黨團指控，但今年奇怪的是街道空地雜草長的將近人高、積水雜物的清理宣導似有若無，也不見大街小巷噴藥的景象，而韓市長呢？連視察登革熱疫情發生地都會跑錯地方，視察19分鐘就快閃離開，趕赴外縣市造勢選總統去了！

康裕成昨日點出的4月底第二預備金使用狀況仍是「0」，韓國瑜解釋已經動用第二預備金2億多，顯然這2億是在5月至今短短1個半月用掉的。

黨團檢視韓國瑜提出的動用項目明細則「令人噴飯」，指在洋洋灑灑動用二備金的14個項目中，只有4700萬、也就是只有18％是用在辦理登革熱各項防疫工作，其他多是不具備緊急必要可編列年度預算支應的，例如「運發局為辦理所屬場館、游泳池汰舊老舊日光燈為LED燈所需經費2,579,618元」，有緊急必要性動用到第二預備金嗎？

黨團指出，韓國瑜利用登革熱疫情，大陣仗地帶著媒體上立法院闖委員辦公室，又無預警地製造了與王金平前院長的韓王會話題，誠如蘇貞昌院長說的「登革熱在高雄，登革熱不在立法院，不在前院長王金平，連一隻蚊子都治不好還想治國」，呼籲韓國瑜，不要把高雄市民的登革熱災難作為選總統的鬥爭題材。

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